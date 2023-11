Zoufris Maracas de retour à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Deux ans après leur dernier passage toulousain, le groupe Zoufris Maracas revient au Bikini ce jeudi 30 novembre.

Le groupe de chanson française à textes signe un nouvel album à la puissance exotique renouvelée. Fidèles à leur soif de liberté, proches des préoccupations actuelles, ils réussissent mieux que jamais à marier poésie des textes, engagement social, et voyages musicaux. Les Zoufris réalisent une chimie créative unique dans le paysage français. Fusionnant la chanson française avec des héritages africains et sud-américains, puisant aussi bien dans l’Europe des Balkans qu’en Andalousie. Mais loin de tout calcul, la justesse de leur ton et de leur son nait finalement d’une recherche assez pure, presque naïve, de l’émotion brute.

Réservations pour la date du 30 novembre sur www.lebikini.com