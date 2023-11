Pendant trois jours, Futurapolis Planète revient à Toulouse

Partager Facebook

Le rendez-vous de l’innovation technologique et de la transition écologique, Futurapolis Planète, prend place au Quai des Savoirs Toulouse du 30 novembre au 2 décembre.

Évènement de la fin de semaine à Toulouse. En partenariat avec ATM (Ambition Toulouse Métropole), l’édition 2023 Futurapolis Planète se tiendra du 30 novembre au 2 décembre 2023 au Quai Des Savoirs à Toulouse. Il s’agit de l’événement référent consacré à l’innovation technologique et à la transition écologique qui propose un programme de conférences et de rencontres avec les meilleurs experts, innovateurs, chercheurs, artistes et entrepreneurs.

Cette 12ème édition accueillera deux Ministres soit Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition énergétique (jeudi 30 Novembre – 17h – présente en Visio) et Clément Beaune, Ministre des Transports (Samedi 2 Décembre – 12h) pour un Grand Entretien.

Futurapolis Expériences, du 30 au 2 décembre

Ce rendez vous propose un parcours d’expériences immersives (réalité virtuelle et augmentée) pour découvrir des œuvres digitales et explorer les fonds marins, les sommets du monde, le milieu sauvage de la savane africaine ou encore la grotte Chauvet.

Grâce à l’expérimentation, la découverte et le divertissement, il sera possible de comprendre comment l’innovation permet de développer de nouvelles pistes d’avenir pour notre futur. D’autres expériences créatives et sensorielles seront accessibles tout au long de l’événement vous seront proposées.

Une table ronde jeudi

Le jeudi 30 novembre de 17h à 20h, La Factory accueillera une table ronde intitulée « Changer les règles du jeu et atteindre l’objectif zéro carbone en 2050 ». Les intervenants suivants échangeront lors de cet événement :

❖ Ingela Alger

➢ Économiste

➢ Médaille d’argent du CNRS 2022

➢ Directrice de l’IAST TSE

❖ Bruno Darboux

➢ Président d’Aerospace Valley

❖ Nadia Pellefigue

➢ Vice-présidente de la Région Occitanie

❖ Bastien Toulemonde

Président d’Ambition Toulouse Métropole

Plus d’infos : https://evenements.lepoint.fr/futurapolis-planete/