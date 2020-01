Zazie pour trois soirées à Toulouse

Partager Facebook

La chanteuse Zazie présentera son dernier album, « Essenciel », lors d’une tournée qui passera par Toulouse, au Casino Barrière, les 14, 15 et 16 janvier 2020.

Zazie quitte l’autoroute et reprend le chemin de la tournée ! Portée par les succès de son sublime dixième album et du single phénomène « speed », l’incomparable Zazie revient enfin sur scène avec le « Zaziessenciel Tour » qui démarrera le 29 mai prochain. Zazie et ses musiciens sillonneront les routes de France, de la Belgique et du Luxembourg et poseront notamment leurs valises à Toulouse pour 3 séances du mardi 14 au jeudi 16 janvier 2020 au Casino Barrière .

Zazie en concert à Toulouse

Du 14 au 16 janvier 2020

Casino Barrière Toulouse

www.box.fr