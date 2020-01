Nouvelle bande-annonce folle pour Birds of Prey

Le 19 février prochain, le très attendu spin-off sur Harley Quinn, connue pour sa relation avec le Joker, arrivera sur les écrans.Warner vient de nouveau d’offrir une bande annonce déjantée où on retrouve Margot Robbie dans le rôle de Quinn. On retrouve dans cette nouvelle vidéo de nombreuses informations sur l’histoire, les alliances etc..Birds of Prey s’annonce comme un film fou mais attention à ne pas tomber dans le bad trip de Suicide Squad.