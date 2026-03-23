Zaho enflammera la salle Horizon Pyrénées près de Toulouse en 2026 !

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La célèbre chanteuse Zaho annonce son grand retour sur scène avec une tournée solo exceptionnelle prévue pour le début de l’année 2026. Le rendez-vous est donné le lundi 30 mars 2026 à 20h00, à la salle Horizon Pyrénées de Muret.

Un retour très attendu porté par un nouvel album

Auteure, compositrice et interprète, l’artiste algéro-canadienne a marqué toute une génération depuis sa révélation au grand public en 2008 avec son tube incontournable « C’est Chelou ». Un succès éclatant qu’elle a rapidement confirmé avec des morceaux phares tels que « Je te promets », « Tourner la page » et « Laissez-les kouma ».

En 16 ans de carrière, Zaho s’est imposée comme une véritable référence dans l’industrie musicale. Elle a multiplié les collaborations prestigieuses avec des légendes de la chanson comme Céline Dion ou Francis Cabrel, ainsi que des stars mondiales comme Sean Paul. Le rap et le hip-hop français ne sont pas en reste, puisqu’elle a également travaillé avec Soprano, La Fouine, Zamdane, Naps ou encore Kery James.

Son univers, caractérisé par une direction artistique unique, un style urbain contemporain, des textes profonds et une signature vocale inimitable, a de nouveau conquis le public en 2023 avec la sortie de « RÉSILIENCE », son 4ème album. Ce projet incluait de nouvelles collaborations événementielles avec Dadju, Nej et Tayc. En parallèle de la musique, Zaho a exploré une nouvelle facette de ses talents en faisant ses premiers pas de comédienne avec un premier grand rôle dans le film « Yo Mama ». Sa tournée 2026 sera notamment l’occasion de célébrer la sortie imminente de son tout prochain album !

Redécouvrez l’univers de Zaho

Informations pratiques et billetterie pour la salle Horizon Pyrénées

La tournée de Zaho fera vibrer la salle Horizon Pyrénées, une grande infrastructure événementielle de 3 600 m² modulables située au sud de Toulouse.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour préparer votre soirée :