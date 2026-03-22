Thomas GT à Diagora Labège : L’étoile montante de l’humour toulousain présente « Artichaut » !

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Le rire s’invite aux portes de Toulouse pour une soirée qui s’annonce mémorable ! Le jeudi 16 avril prochain à 20h30, le Centre de Congrès et d’Exposition Diagora à Labège aura le grand plaisir d’accueillir sur sa scène l’une des pépites de l’humour local : Thomas GT.

L’enfant du pays vient présenter son tout premier seul-en-scène, judicieusement intitulé Artichaut. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de stand-up à la recherche de fraîcheur, de rires francs et d’authenticité.

De la « Comedy Class » à la conquête des grandes scènes

Si son visage ou son phrasé vous disent quelque chose, c’est tout à fait normal. Thomas GT n’en est plus à son coup d’essai et son ascension est impressionnante.

Révélé au grand public grâce à ses passages remarqués à la télévision dans l’émission Comedy Class (chapeautée par le célèbre duo Eric et Ramzy), le jeune humoriste a su faire ses armes à domicile. Habitué de la scène toulousaine, il joue très régulièrement à guichets fermés à La Petite Comédie.

Aujourd’hui, son talent dépasse largement les frontières de la Ville Rose, puisqu’il s’apprête à fouler prochainement les planches du mythique Point Virgule à Paris. Thomas GT s’impose définitivement comme l’un des jeunes talents du stand-up français à suivre de très près !

« Artichaut » : Quand la vulnérabilité devient une force comique redoutable

Mais que cache ce titre intriguant ? Artichaut est un spectacle qui porte parfaitement son nom : un cœur tendre dissimulé sous plusieurs couches de carapace.

Dans ce seul-en-scène, Thomas GT se livre avec une autodérision piquante sur son parcours personnel. Le point d’orgue de son spectacle ? Sa capacité brillante à transformer ses failles, et plus particulièrement sa dyslexie, en une véritable force comique. Loin des clichés, il offre au public une écriture ciselée, des anecdotes hilarantes et un regard singulier sur le monde qui l’entoure. Le résultat est un spectacle remarquable, aussi drôle que profondément touchant.

Informations Pratiques et Billetterie

Ne laissez pas passer l’occasion de découvrir cet artiste local avant qu’il ne remplisse les plus grands Zéniths !