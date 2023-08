Feder au Poney Club ce mercredi !

Partager Facebook

Nouvelle semaine au Poney Club Toulouse avec le live de FEDER ce mercredi 2 aout !

Le lieu de l’été continue de régaler coté programmation. En attendant la Kermesse, et après les live de Kavinsky, Mome, Kaaris, place au son electro de Feder. Et ce n’est pas la première fois que le producteur vient dans l’établissement. Cette année, on a pu voir Feder au Bikini en compagnie de Zimmer et Todiefor.

Feder ne fait rien comme tout le monde. En 2015, c’est l’entêtant « Goodbye » qu’Hadrien Federiconi choisit comme son introduction au public. Grand bien lui en prend, puisque son 1e single, bien loin d’être un adieu, se classe rapidement #1 sur iTunes dans 22 pays et trône en haut du top Shazam France 7 semaines d’affilée (un record pour l’année 2015). Depuis, Feder s’est imposé comme un pilier incontournable de l’électro française.

Désormais fort de 900 M streams sur les plateformes et 300 M vues Youtube, et toujours avide de nouvelles collaborations, Feder prouve sans cesse qu’il pas seulement un DJ mais un artiste producteur complet, du studio à la scène.

Le rendez-vous des Toulousains cet été

Du mercredi au samedi jusqu’au 9 septembre, découvrez les nouvelles « écuries » du Poney Club à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Sur un site unique et inédit pour ce type d’événement, il sera possible de découvrir ou de redécouvrir les artistes de la scène française et internationale actuelle, de venir avec des amis ou en famille pour boire un verre et profiter des food trucks, tout en admirant le coucher de soleil sur les pistes.

Le parking P3 accueillera cette guinguette à ciel ouvert durant tout l’été ! Ce sont près de 3 000 m² de musique et de convivialité qui seront proposés avec une installation technique de pointe, une scénographie sur mesure et une immersion totale dans un décor en adéquation avec son environnement.

Un site qui permettra à ses visiteurs de passer leurs soirées d’été dans un cadre atypique à 15 minutes seulement du centre-ville en transport en commun, mais aussi un rendez-vous idéal pour les afterworks des entreprises du bassin économique de proximité.