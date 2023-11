Wish, Soul, Le Livre de la Jungle…La Grande Journée des Enfants de retour à Toulouse

Partager Facebook

Les cinémas Pathé Toulouse et Gaumont Labège organisent la grande journée des enfants ce dimanche 26 novembre avec les films Wish, Le Livre de la Jungle et Soul.

Deux fois par an, les cinémas Pathé et Gaumont donne rendez-vous aux enfants et à leurs parents pour découvrir trois films. Au programme de cette journée riche en émotion : deux films proposés en avant-première et un film mythique à faire (re)découvrir à toute une génération sur grand écran ! Si le film Soul n’est pas une avant-première, on pourra le voir au cinéma pour la première fois (sortie direct sur Disney +). Le classique sera le Livre de la Jungle et enfin, petits et grands découvriront la nouvelle création de la firme aux grandes oreilles Wish – Asha et la bonne étoile par l’un des réalisateurs de la Reine des Neiges et Tarzan.

Rendez-vous donc dimanche dans vos cinémas Pathé Toulouse et Gaumont Labège !