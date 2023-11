C’est le grand retour des Sessions Curio au Bikini !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Sessions Curio reviennent pour une 3e édition dans la salle du Bikini ce 29 novembre avec un line up composé de rappeur émergents comme Roshi, Carbonne et Simony !

Pour démarrer cette nouvelle saison des Curiosités, le premier des quatre rendez-vous « Sessions » est donné le 29 novembre prochain au Bikini ! Au prix unique de 6€, ces soirées sont l’occasion idéale pour les plus impatients d’explorer la diversité de la scène française et de découvrir de nouveaux talents, avant le grand rendez-vous du festival du 31 mai au 2 juin 2024.

Suite au succès de la session « rap » l’an dernier qui s’est jouée à guichets fermés, Les Sessions Curio relancent les festivités avec 4 nouveaux talents de la scène urbaine pour le plus grand bonheur des toulousains : Roshi, Sheldon, Simony et Carbonne. Le tout présenté et animé par le DJ Viga, la soirée promet déjà d’être renversante.

Infos : lebikini.com