Olivier de Benoist teste son nouveau spectacle à Toulouse !

Un nouveau spectacle d’Olivier de Benoist est un événement. Depuis ses premières apparition dans On Ne Demande qu’à En rire (ONDAR) sur France 2, l’humoriste a déroulé son univers sur scène avec un talent et un humour piquant. Toujours à la limite, et toujours avec de l’autodérision. Le revoilà avec « Lanceur d’Alerte », un nouveau seul en scène qu’il testera lors d’une date en rodage ce vendredi.

ODB lanceur d’Alerte

Se sentant un chouia mélancolique, Olivier de Benoist a pris la décision de se ressourcer auprès de sa famille. Et, de fait, après quelques jours à côtoyer au quotidien sa femme et ses enfants, son état a radicalement changé. Il est maintenant totalement dépressif et songe même au suicide.

L’euthanasie étant cependant un procédé nouveau dont les effets secondaires sont encore mal connus, ODB décide trouver un autre moyen d’apaiser ses souffrances. Après avoir consulté un psychiatre, tenté diverses méthodes de relaxation et, en désespoir de cause, changé de vie en s’installant à la campagne, il est enfin parvenu à mettre le doigt sur la cause de tous ses maux : sa femme et ses enfants.

Ayant bien conscience qu’annoncer à un enfant qu’on l’abandonne est le meilleur moyen de le traumatiser à vie, ODB décide de réagir en père responsable et de partir sans rien leur dire. Et comme il est bien trop altruiste et généreux pour garder le secret du bonheur pour lui, il a décidé de partager avec son public les mille et une façon de partir acheter des cigarettes sans que personne ne le remarque.

Pour en savoir plus et réservez vos places : www.bleucitron.net