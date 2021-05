Week-end en costumes au Labyrinthe de Merville près de Toulouse

Partager Facebook

Le Labyrinthe de Merville propose un week-end de Pentecôte en costumes et perruques du 18 ème siècle. Samedi 22 et dimanche 23 mai après-midi, de nombreux personnages en habits déambuleront dans le parc et le labyrinthe, offrant une plongée hors du temps, avec démonstrations des jeux de l’époque dimanche après-midi.

Le labyrinthe et le château de Merville sont le fruit de l’imagination géniale du Marquis de Chalvet-Rochemonteix, qui a vécu à Toulouse et à Merville sous les règnes de Louis XV et Louis XVI. Les allées de buis que l’on parcourt aujourd’hui n’ont pas changé depuis 250 ans !

Pour que le tableau soit encore plus vivant, des personnes en perruques et costumes du XVIIIe siècle vont se mêler aux visiteurs durant le week-end de la Pentecôte, du boulingrin au tapis vert et jusqu’au « bout du monde », autant d’endroits mystérieux sous les chênes bicentenaires du parc labellisé « Jardin Remarquable ».

Animé par l’association Historia Tempori, qui rassemble des passionnés de costumes dans le sud-ouest de la France, le samedi de Pentecôte verra défiler robes, gilets, culottes et couvre chefs en vogue il y a trois siècles. Dimanche, les visiteurs croiseront d’autres amateurs en costumes qui s’essayeront aux jeux de l’époque : furet, colin-maillard, volant et tirez-lâchez.

La billetterie en ligne sur le site du Labyrinthe de Merville permet de réserver sa venue, mais il est possible également de se présenter spontanément à l’entrée, sous réserve d’une jauge maximale garantissant le respect des règles sanitaires. Les visiteurs qui viendront eux-mêmes costumés bénéficieront d’un tarif réduit.

Infos : Chemin de Grand Borde, 31330 Merville. 05 61 85

32 34 –labyrinthedemerville.com