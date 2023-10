Warhaus en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le rock alternatif de Warhaus revient en concert au Rex de Toulouse ce vendredi 20 octobre.

Warhaus revient à dans la ville rose nous présenter son nouvel album « Ha Ha Heartbreak », il sera sur la scène du Rex de Toulouse ce vendredi pour partager cette nouvelle création avec son public toulousain.

Cela fait une demi décennie que Warhaus, l’enfant prodige de Maarten Devoldere (Balthazar),a soudainement conquis nos cœurs musicaux avec la double victoire triomphante de We Fucked a Flame into Being (2016) et Warhaus (2017).

Les chansons du tout nouvel album Ha Ha Heartbreak ont jailli de lui en trois semaines à peine, dans la ville sulfureuse de Palerme. Devoldere n’avait besoin que de la solitude d’une chambre d’hôtel, d’une guitare, d’un micro et d’un cœur récemment brisé en mille morceaux. Le chagrin était difficile à gérer, alors, bien sûr, la Sicile était une échappatoire. Mais comme on dit, ceux qui essaient d’échapper à la vie se heurtent rapidement à eux-mêmes. Le son, cependant, reste merveilleusement léger. Il oscille et brille avec des cordes alléchantes, des chœurs sensuels, des cuivres, des parties de piano enjouées, tout ce qu’il faut pour alléger la charge. Cela permet à Ha Ha Heartbreak d’être une exploration émotionnelle émouvante ainsi qu’un vaisseau d’une grande richesse musicale.

Infos et réservations : http://www.lerextoulouse.com/