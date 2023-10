Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La bande annonce du film Les Trois Mousquetaires Milady est enfin sortie, et ça promet du spectacle pour la fin d’année dans les salles de cinéma !

A deux mois de la sortie de la deuxième partie de l’adaptation des Trois Mousquetaires d’après Alexandre Dumas, une première bande annonce arrive sur nos écrans. Au centre de cette dernière, le personnage de Milady ( Eva Green) mais surtout beaucoup d’action avec, il semblerait, le siège de La Rochelle et de nouveaux enjeux pour les Mousquetaires du Roi interprétés par François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel et Pio Marmai. Le premier volet, sorti le 5 avril, a réuni plus de 3,3 millions d’entrées en salle soit le 7e plus gros succès de l’année devant Elementaire mais derrière Asterix et alibi.com 2 .

Pour rappel, « Les Trois Mousquetaire – D’Artagnan » est disponible en VOD, DVD et bluray dès maintenant avant une ressortie en salle le 6 décembre. De quoi rattraper le premier acte avant le 13 décembre prochain.