Près de Toulouse, un festival Cinéma en IMAX

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le cinéma Gaumont Labège, près de Toulouse, lance son Festival 4DX/IMax du 26 janvier au 8 février. Redécouvrez Jungle Cruise, Dune ou encore Tenet dans un format exceptionnel !

Dès le 26 janvier, le Gaumont Labège propose à leurs spectateurs une immersion cinématographique intense avec un Festival 4DX / IMAX. Sept films sont à (re)découvrir à travers deux expériences immersives exceptionnelles pour un tarif unique de 8€ la séance et 2€ le supplément 4DX ou IMAX pour les CinéCartes et abonnés CinéPass. Le supplément 3D est offert.

Réservez dès maintenant vos places pour (re)vivre, dans des conditions exceptionnelles, une sélection de films à grand spectacle : Fast and Furious 9, My Hero Academia – World Heroes’ Mission, Pacific Rim (inédit en 4DX), Jungle Cruise, Tenet, Joker, Dune.

L’IMAX offre une expérience totalement immersive et fait oublier aux spectateurs les limites de l’écran pour les plonger au cœur du film. Image, son et confort exceptionnel : la salle IMAX a été pensée pour offrir au public des cinémas Pathé et Gaumont une expérience spectaculaire.

Rendez-vous donc à Toulouse pour une aventure immersif à travers des films exceptionnels comme DUNE !

Plus d’informations : cinemaspathegaumont.com