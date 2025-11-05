Concours : Gagnez vos places pour Lucie Carbone à La Comédie de Toulouse le jeudi 20 novembre 2025 à 20h30 !

NOUVEAU SPECTACLE : LUCIE CARBONE DÉBARQUE À LA COMÉDIE DE TOULOUSE AVEC « JOUR DE FÊTE » !

Rendez-vous le jeudi 20 novembre 2025 à 20h30 pour une soirée d’humour et de légèreté avec le nouveau spectacle de Lucie Carbone, qui se moque gentiment des « cases à cocher » pour réussir sa vie !

L’humoriste Lucie Carbone s’installe à La Comédie de Toulouse pour présenter son tout nouveau spectacle. Préparez-vous à rire et à décompresser autour de cette drôle de chose qu’est la vie, cette « coquine », et de toutes les injonctions sociales et des fameuses cases que l’on est « censés » cocher pour la « réussir ».

Avec son humour incisif, intelligent et une énergie débordante, Lucie Carbone explore nos parcours de vie avec une sincérité déconcertante, nous invitant à prendre de la distance avec les pressions quotidiennes.

Promesses et Joie de la Rencontre

Comme elle aime le dire, en citant Johnny avec un clin d’œil : « Grosso modum, je te promets » :

Un moment aussi chaleureux qu’une raclette en plein mois d’août .

. Un instant aussi doux qu’un agneau ignorant Pâques .

. Une légèreté aussi aérienne qu’une plume sous hélium .

. Et, par-dessus tout : la joie de se rencontrer en chair et en os !

C’est une bouffée d’air frais qui vous attend, une invitation à rire de nos propres vies et à dédramatiser nos quêtes de « succès ». Ne manquez pas cette soirée qui s’annonce aussi drôle que réconfortante !

Informations Pratiques & Réservation