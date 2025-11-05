mercredi , 5 novembre 2025

Concours : Gagnez vos places pour Lucie Carbone à La Comédie de Toulouse le jeudi 20 novembre 2025 à 20h30 !

NOUVEAU SPECTACLE : LUCIE CARBONE DÉBARQUE À LA COMÉDIE DE TOULOUSE AVEC « JOUR DE FÊTE » !

Rendez-vous le jeudi 20 novembre 2025 à 20h30 pour une soirée d’humour et de légèreté avec le nouveau spectacle de Lucie Carbone, qui se moque gentiment des « cases à cocher » pour réussir sa vie !

L’humoriste Lucie Carbone s’installe à La Comédie de Toulouse pour présenter son tout nouveau spectacle. Préparez-vous à rire et à décompresser autour de cette drôle de chose qu’est la vie, cette « coquine », et de toutes les injonctions sociales et des fameuses cases que l’on est « censés » cocher pour la « réussir ».

Avec son humour incisif, intelligent et une énergie débordante, Lucie Carbone explore nos parcours de vie avec une sincérité déconcertante, nous invitant à prendre de la distance avec les pressions quotidiennes.

Promesses et Joie de la Rencontre

Comme elle aime le dire, en citant Johnny avec un clin d’œil : « Grosso modum, je te promets » :

  • Un moment aussi chaleureux qu’une raclette en plein mois d’août.
  • Un instant aussi doux qu’un agneau ignorant Pâques.
  • Une légèreté aussi aérienne qu’une plume sous hélium.
  • Et, par-dessus tout : la joie de se rencontrer en chair et en os !

C’est une bouffée d’air frais qui vous attend, une invitation à rire de nos propres vies et à dédramatiser nos quêtes de « succès ». Ne manquez pas cette soirée qui s’annonce aussi drôle que réconfortante !

Informations Pratiques & Réservation
Artiste Lucie Carbone
Spectacle Jour de Fête (ou titre confirmé par l’artiste)
Date Jeudi 20 novembre 2025
Heure 20h30
Lieu La Comédie de Toulouse (16, rue Saint Germier, 31000 Toulouse)
Tarif unique À partir de 29 €
Réservation Billets disponibles en ligne sur le site de Box Office : Box.fr

