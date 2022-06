Volley : Des matchs des Spacer’s Toulouse en direct sur BeIn sports

Partager Facebook

Bein Sports a trouvé un accord pour diffuser l’affiche de chaque journée de Ligue A masculine en 2022/2023. On devrait donc voir les Spacer’s Toulouse à la télé !

C’est une première pour les antennes de BeIn Sports. Après le hand, la nba, le basket, place au Volley. Le groupe diffusera en exclusivité la plus belle affiche de Ligue A Masculine lors de chaque journée dès le 30 septembre prochain.

A travers cet accord, la LNV va permettre aux fans de retrouver les plus belles rencontres du championnat sur les écrans, offrant ainsi une visibilité plus large aux acteurs de la discipline.

Les résumés de l’ensemble des affiches et images fortes du championnat seront également disponibles sur le site et les réseaux sociaux de beIN SPORTS France. Les abonnés pourront réagir sur les réseaux sociaux via le hashtag #LNVextra.

Un grand coup pour le Volley avec une belle occasion de voir les SPACER’S Toulouse remporter des matchs en direct sur BeIn Sports.