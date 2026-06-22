Vivre sur Mars : la Cité de l’espace de Toulouse vous invite à rencontrer l’équipage étudiant de l’ISAE-SUPAERO ce mercredi

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Vous avez toujours rêvé de fouler le sol de la planète rouge ? Ce mercredi 24 juin 2026, la Cité de l’espace de Toulouse vous propose une immersion totale sans quitter l’Occitanie. Venez à la rencontre de l’équipage étudiant MDRS 330 de l’ISAE-SUPAERO, de retour d’une mission de simulation martienne éprouvante dans les paysages désertiques de l’Utah.

Toulouse, capitale européenne de l’aérospatial, continue de faire rêver les passionnés d’exploration extraterrestre. Alors que les agences spatiales préparent activement les futures missions habitées vers la Lune et Mars, ce sont les ingénieurs toulousains de demain qui s’entraînent déjà aux défis de l’extrême. Ce mercredi 24 juin à 19h00, la Cité de l’espace organise une rencontre exceptionnelle et entièrement gratuite pour découvrir le quotidien d’une base de recherche spatiale.

L’aventure MDRS 330 : le désert de l’Utah comme terrain d’entraînement

La Mars Desert Research Station (MDRS), implantée au cœur des paysages ocres et isolés de l’Utah aux États-Unis, est le théâtre mondial des simulations scientifiques analogiques. C’est dans ce décor qui reproduit fidèlement les contraintes visuelles et géographiques de Mars que l’équipage MDRS 330, composé d’étudiants de la prestigieuse école ISAE-SUPAERO, a été confiné.

Le but de l’opération ? Expérimenter les conditions de vie drastiques des futurs astronautes. Isolement total, gestion millimétrée des ressources, sorties en scaphandre (EVA), protocoles scientifiques rigoureux… Les étudiants toulousains ont affronté la réalité d’une véritable colonie pionnière.

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Une rencontre immersive sur le « Terrain Martien »

C’est dans le décor parfaitement thématique du Terrain Martien de la Cité de l’espace que les membres de l’équipage donnent rendez-vous au public. Une mise en scène qui promet de renforcer l’immersion ! (À noter : en cas d’intempéries, un repli est prévu dans l’emblématique salle Imax).

Lors de cet échange privilégié, les futurs ingénieurs partageront avec le public :

Leurs anecdotes inédites sur la vie en huis clos dans un environnement hostile.

Les défis psychologiques et physiologiques liés à l’isolement.

De nombreux clichés photographiques exclusifs ramenés de cette aventure profondément humaine et scientifique.

La soirée sera interactive : le public est invité à poser toutes ses questions sur les coulisses de l’expédition et sur l’avenir de la conquête spatiale.

Informations Pratiques : Comment assister à la rencontre ?

Cet événement est le rendez-vous phare du milieu de semaine pour les familles et les passionnés de sciences. Bien que l’entrée soit offerte, la jauge d’accueil nécessite une réservation préalable.

Date : Mercredi 24 juin 2026

Horaire : Début de la rencontre à 19h00

Lieu : Cité de l’espace, Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse (Rendez-vous sur le Terrain Martien ou en salle Imax selon la météo).

Tarif : Événement gratuit .

Réservation : Obligatoire. L’inscription s’effectue directement sur la page de l’événement du site de la Cité de l’espace.

Précision utile : La Cité de l’espace précise qu’il n’y aura pas de service de restauration sur place ce soir-là.

Ne manquez pas l’opportunité de venir écouter celles et ceux qui concevront – et peut-être vivront – les explorations interplanétaires de demain !

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