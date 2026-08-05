TAYC au Zénith de Toulouse : Le JOŸA Tour promet une soirée inoubliable !

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Le pionnier de l’Afrolove n’a pas fini de faire vibrer la Ville Rose. Tayc annonce son grand retour sur scène avec une date exceptionnelle au Zénith Toulouse Métropole le vendredi 30 avril 2027. Un rendez-vous incontournable pour découvrir son nouvel univers musical, placé sous le signe absolu de la joie.

Un retour très attendu après la Prairie des Filtres

Le public toulousain s’en souvient encore. Le 13 juillet 2026, Tayc offrait une prestation magistrale lors de son passage à la mythique Prairie des Filtres. L’énergie incandescente de cette soirée d’été avait laissé les fans sur leur faim, espérant revoir l’artiste au plus vite dans la région.

Leurs vœux sont exaucés : dans le cadre de sa grande tournée francophone (France, Suisse et Belgique), Tayc revient à Toulouse au printemps 2027, prêt à enflammer l’une des plus grandes salles de la métropole.

« JOŸA » : L’émergence d’un nouveau genre musical

L’année 2026 marque un tournant majeur dans la carrière du chanteur avec la sortie très remarquée de son deuxième album, sobrement intitulé « JOŸA ». Loin de se reposer sur ses lauriers, Tayc repousse les limites de son univers créatif.

Cet opus hybride et lumineux est une véritable ode à la joie. L’artiste y conjugue l’essence de sa musique avec des énergies inédites et des sonorités novatrices. Plus qu’une simple évolution, ce projet donne naissance à ce que l’on pourrait presque qualifier de nouveau courant musical : la Joy. Une expérience sensorielle et auditive qui prendra toute son ampleur en live lors du JOŸA TOUR.

De « Fleur Froide » au sommet du RnB Français

Pour comprendre l’engouement autour de cette nouvelle tournée, il faut se replonger dans le raz-de-marée de 2020. Avec son premier projet phare « Fleur Froide », Tayc s’est imposé comme le visage incontournable du RnB en France.

Porté par des tubes entêtants, ce projet culte a été certifié disque de diamant, cumulant plus de 600 000 ventes. En créant et en popularisant le mouvement Afrolove (un mélange habile de musiques urbaines, d’afrobeat et de paroles romantiques), le crooner a su conquérir un public intergénérationnel et s’imposer comme une figure de proue de la scène francophone.

Informations Pratiques & Billetterie

Ne manquez pas l’occasion de vivre l’expérience « JOŸA » en direct ! Les places risquent de partir très vite pour ce concert événement.

📅 Date : Vendredi 30 avril 2027

⌚ Heure : 20h00

📍 Lieu : Zénith Toulouse Métropole (11 Avenue Raymond Badiou, 31300 Toulouse)

🎫 Tarifs : Catégorie Or : 89€ Catégorie 1 : 79€ Catégorie 2 : 69€ Catégorie 3 : 59€ Fosse / Debout : 39€

