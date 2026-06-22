Spectacle à Toulouse « À ma place » au Metronum : une création toulousaine poignante mêlant rap et danse

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Spectacle « À ma place » au Metronum : une création toulousaine poignante mêlant rap et danse

C’est une rencontre artistique aussi inattendue qu’inspirante qui s’apprête à enflammer la scène du Metronum à Toulouse. Le spectacle « À ma place » propose un dialogue puissant entre l’énergie brute du rap et la poésie de la danse contemporaine, pour aborder des thématiques essentielles telles que le harcèlement scolaire, la résilience et l’affirmation de soi. Plongée au cœur d’une création locale audacieuse.

La scène culturelle toulousaine prouve une nouvelle fois sa vitalité et son engagement. Le Metronum, salle de musiques actuelles incontournable du quartier de Borderouge, s’apprête à accueillir une création hybride et percutante : le spectacle À ma place. Fruit d’une collaboration inédite, cette œuvre promet de bousculer les codes et d’offrir au public une expérience émotionnelle intense.

Quand le rap rencontre la danse contemporaine

L’originalité d’À ma place réside dans son audacieux métissage artistique. Le projet est né de la volonté de l’association La Brigade de créer des passerelles entre des univers créatifs souvent cloisonnés.

Sur scène, le spectacle réunit deux talents émergents de la région :

RITA , jeune rappeuse toulousaine dont la plume affûtée et l’énergie scénique ne laissent personne indifférent. Ses textes incisifs portent les voix souvent réduites au silence.

Marie Gual, chorégraphe de la compagnie EMKA, qui traduit les mots en mouvements avec une sensibilité et une force remarquables.

C’est de la fusion de ces deux disciplines – les mots percutants de RITA et l’expression corporelle intense imaginée par Marie Gual – qu’est né À ma place. Un dialogue artistique permanent où la musique urbaine devient le moteur d’une chorégraphie poignante.

Une thématique forte : le harcèlement et la quête de soi

Au-delà de la performance artistique, À ma place se distingue par la profondeur de son propos. Le spectacle s’attaque de front à des sujets brûlants et douloureux : le harcèlement (notamment scolaire), le manque de confiance en soi, la pression sociale et, finalement, le long chemin vers la résilience.

Le récit suit le parcours initiatique d’une jeune personne confrontée à l’adversité, qui, à travers l’expression artistique, parvient à trouver la force de s’affirmer et de revendiquer, comme le titre l’indique, « sa place ».

« L’objectif est de montrer que l’on peut surmonter les épreuves grâce à la création et à l’expression de ses émotions », soulignent les créatrices. Un message d’espoir universel qui résonne particulièrement auprès des jeunes générations.

La Brigade : un acteur engagé de la culture toulousaine

La production de ce spectacle est portée par La Brigade, une structure locale très active dans le soutien à la création émergente et la promotion des cultures urbaines à Toulouse. En accompagnant le projet À ma place, La Brigade réaffirme sa mission d’encourager des projets artistiques hybrides, porteurs de sens et ancrés dans les réalités contemporaines.

Pourquoi faut-il aller voir « À ma place » ?

Si vous cherchez un spectacle qui sort des sentiers battus, À ma place est fait pour vous. C’est l’occasion de découvrir :

Une création 100% toulousaine qui valorise les talents de notre région.

Un mélange des genres audacieux qui prouve que le rap et la danse contemporaine ont beaucoup à se dire.

Un propos engagé et une réflexion nécessaire sur des sujets de société cruciaux.

Une performance intense, où l’émotion naît de la sincérité des artistes.

Ne manquez pas cette opportunité de soutenir la création locale et de vivre une expérience théâtrale et musicale marquante.

Informations pratiques

Pour découvrir cette création poignante, rendez-vous au Metronum. Les détails concernant les dates, les horaires et la billetterie sont disponibles directement sur le site officiel de la salle de spectacle : [(Insérer le lien vers la billetterie du Metronum)]

Lieu : Le Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse.