Putaing, le FIFIGROT a 15 ans ! Le Festival International du Film Grolandais enflamme Toulouse

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Préparez-vous à une rentrée sous le signe de l’irrévérence, de la joie et de la subversion ! Du lundi 14 au dimanche 20 septembre 2026, le Festival International du Film Grolandais de Toulouse (le célébrissime FIFIGROT) reprend ses droits dans la Ville Rose. Et cette année n’est pas comme les autres : le festival souffle sa 15ème bougie. Un anniversaire qui s’annonce explosif, fidèle à l’esprit d’une présipauté qui refuse obstinément la médiocrité et le conformisme.

15 ans de cinéma indépendant et d’impertinence assumée

À la base, il y a 15 ans, c’était juste une discussion entre potes. Un rêve éveillé : et si Toulouse reprenait le flambeau du Festival de Quend ? L’objectif était clair : défendre bec et ongles le cinéma indépendant, porter une critique acerbe mais joyeuse sur notre société, et tenir à bonne distance les impostures, les régressions et la réaction.

Le premier festival a accouché dans la douleur — « on a fait tout ce qu’il ne fallait pas faire », avoue l’équipe —, mais l’humour a primé, le moteur s’est mis en marche, et voilà 15 ans que ça dure ! Si certains visages emblématiques nous manquent aujourd’hui (Not’Président Salengro, Raymond parti « bouffer du curé dans l’au-delà », Émilie, ou encore Olivier et Jean-Pierre Bouyxou allés mater des films dans les étoiles), le reste de l’équipe tient la barre. Sans moyens pharaoniques, mais avec un enthousiasme débordant qui permet, année après année, de proposer une programmation plurielle et ouverte.

La Prog’ Ciné : Plus de 100 pépites à dévorer

Pour cette 15ème édition, les cinéphiles vont être servis ! Le FIFIGROT propose plus de 100 nouvelles pépites cinématographiques, mêlant longs et courts-métrages. Des œuvres que vous pourrez visionner en salles, en plein air ou accoudé au comptoir d’un bistrot.

La programmation se divise en plusieurs sections thématiques toujours aussi savoureuses :

Les thématiques de l’année : « Ado, l’âge ingrat ? », « La revanche des gueux », et « Les ratés de la science » (en partenariat avec Le Quai des Savoirs).

Les incontournables : La Compétition officielle, Gro l’Art, Gro Zical, Made in ici, Joyaux grolandais, Midnight movie, Jolie France et Ciné bistrot.

Le festival, c’est aussi l’occasion unique d’assister à des avant-premières, de revoir des films cultes, de découvrir des pépites que vous ne verrez nulle part ailleurs, et de participer à de nombreuses rencontres avec les équipes des films.

Les « À Côtés » : L’âme festive du Gro Village

Les habitués le savent : le FIFIGROT ne serait pas grand-chose sans ses mythiques « À Côtés ». Le cœur névralgique de la fête s’installera au Gro Village, sur le Port Viguerie. Tous les jours, un programme éclectique vous attend :

Musique et spectacles : Du punk, du rock, du rap, de l’accordéon, du funk… mais aussi du stand-up révolté et des one-man-shows musicaux.

Insolite : Assistez (ou participez) à un « walking dance » sur tapis roulant ou à une conférence pointue sur « le connard ».

Et aussi : Des rencontres littéraires, un stand librairie, la vente de produits dérivés (goodies), une buvette avec petite restauration, et un marché des créateurs grolandais.

Pour les « sales gosses » : Une après-midi dédiée aux enfants est prévue le gromanche 20 septembre.

L’événement phare à ne pas rater : La grande Marche des pubertés – the walking flemme. Tous les Grolandais et sympathisants sont invités à défiler le sadi 19 septembre à 17h, au départ de la Daurade !

La Grosse Expo de Siné

Le FIFIGROT 2026 rendra un hommage appuyé au célèbre dessinateur de presse Siné, avec une grande exposition multi-sites pour célébrer son trait piquant et son esprit frondeur :

« Sinéphile » : Au Cinéma ABC du 14 au 20 septembre (en partenariat avec La Cinémathèque de Toulouse). Vernissage le môrdi 15 septembre à 19h30.

« Les religions nous font chier » : À L’Ostal d’Occitanie du 14 au 20 septembre. Vernissage le credi 16 septembre à 18h.

Groland : Un peu d’histoire…

Pour les néophytes, rappelons que la présipauté de Groland est née en 1992 sur CANAL+. Fruit de l’imagination fertile de Benoît Délépine, Jules-Edouard Moustic, Not’ Président Salengro, Mickael Kael, Gustave de Kervern, Francis Kuntz et Francky Ky, cette contrée fictive parodie depuis plus de 30 ans notre société. Plus qu’une émission, Groland est devenu une véritable institution de la culture française : une référence humoristique, satirique, utopique et résolument humaniste qui se décline aujourd’hui au cinéma, à la télévision, en musique et en dessin.

Informations Pratiques : Le Gro Village