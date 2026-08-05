Grand concert symphonique à la Halle aux Grains : L’envol majestueux de Tarmo Peltokoski et Daniel Lozakovich

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La rentrée culturelle toulousaine s’annonce spectaculaire. Le jeudi 1er octobre 2026 à 20h00, la prestigieuse Halle aux Grains vibrera au rythme d’un programme symphonique magistral. Sous la baguette de Tarmo Peltokoski, l’Orchestre du Capitole nous convie à un voyage sensoriel unique, sublimé par la présence du prodige du violon, Daniel Lozakovich.

Une ouverture de saison placée sous le signe de la nature

À l’aube de cette nouvelle saison musicale, Tarmo Peltokoski a imaginé un programme où la lumière perce irrésistiblement l’obscurité, puisant sa force dans la puissance de la nature. Le public toulousain sera immédiatement transporté dans les paysages grandioses du Nord avec le Canticus Arcticus du compositeur finlandais Einojuhani Rautavaara.

Cette œuvre singulière et envoûtante invite l’Orchestre à lever les yeux vers le ciel pour se livrer à un somptueux dialogue avec les oiseaux. Une immersion sonore totale qui culmine dans un mouvement final bouleversant, entièrement dédié au vol gracieux des cygnes migrateurs.

L’archet incandescent de Daniel Lozakovich

Le voyage se poursuit de l’autre côté de la mer Baltique. La soirée mettra à l’honneur le Concerto pour violon « Distant Light » du compositeur letton Pēteris Vasks. Cette pièce, empreinte d’une poésie profonde et nostalgique, trouvera son interprète idéal en la personne de Daniel Lozakovich.

Le jeune prodige suédois, reconnu mondialement pour sa technique irréprochable et sa sensibilité à fleur de peau, fera épanouir chaque note de cette partition lumineuse. Un moment de grâce suspendu dans le temps, très attendu par les mélomanes d’Occitanie.

« L’Oiseau de feu » : L’apothéose fantastique de Stravinski

Pour clôturer ce triptyque musical en apothéose, l’orchestre s’attaquera à l’un des plus grands chefs-d’œuvre du répertoire russe : L’Oiseau de feu d’Igor Stravinski.

La suite orchestrale nous plongera au cœur du conte féérique, suivant le prince Ivan dans toutes les étapes haletantes de sa poursuite de la créature fantastique. De la danse infernale aux berceuses mystérieuses, jusqu’à la sublime et éclatante apothéose finale, la direction fougueuse de Tarmo Peltokoski promet de faire trembler les murs de la Halle aux Grains.

Informations Pratiques & Billetterie

Ne tardez pas à réserver vos places pour cet événement incontournable de l’agenda classique toulousain de cet automne.

📅 Date : Jeudi 1 octobre 2026

⌚ Heure : 20h00

📍 Lieu : La Halle aux Grains (Place Dupuy, 31000 Toulouse)

🎫 Tarifs : De 5 € à 68 € selon la catégorie

🎟️ Réservation : Billetterie officielle en ligne sur le site de l’Orchestre National du Capitole : Réservez vos places ici