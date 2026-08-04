Le Moulin des Arts à Pompiac dévoile ses nouveaux dîners-spectacles équestres et féeriques cet été !

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Envie d’une escapade poétique et gourmande à seulement quelques kilomètres de Toulouse ? Le Moulin des Arts, véritable havre de paix niché à Pompiac dans le Gers, enrichit sa programmation estivale. Pour clore le mois d’août en beauté, le lieu dévoile de nouvelles dates pour ses célèbres dîners-spectacles, où la grâce du cheval rencontre la magie des arts du feu.

Une alliance féerique entre arts équestres et magie du feu

À la tombée de la nuit, le domaine du Moulin des Arts se métamorphose en un théâtre de verdure envoûtant. Ce spectacle inédit invite les spectateurs à un voyage sensoriel hors du temps, guidé par la complicité fascinante entre l’homme et le cheval.

La noblesse des performances équestres s’entremêle avec subtilité à la puissance visuelle des arts du feu. Tableaux enflammés, voltige, chorégraphies lumineuses et poésie visuelle s’enchaînent sous le ciel étoilé du Gers, offrant des instants d’émerveillement pur qui captiveront aussi bien les adultes que les enfants.

Une parenthèse gourmande dans un cadre intimiste

Ce rendez-vous ne s’adresse pas seulement aux yeux, mais aussi aux papilles ! Fidèle à l’esprit convivial et chaleureux du Sud-Ouest, la soirée associe le show artistique à un dîner savoureux.

Installés dans un cadre champêtre et préservé, les convives profitent d’une ambiance intimiste, idéale pour se retrouver en famille ou entre amis. Le rythme de la soirée permet de savourer chaque plat tout en restant au plus près de la piste, garantissant une immersion totale dans l’univers poétique de la compagnie.

Quatre dates exclusives à cocher en août 2026

Pour prolonger la douceur des soirées d’été et profiter de cette expérience immersive unique dans la région, quatre nouvelles représentations sont programmées :

Vendredi 14 août 2026

Samedi 15 août 2026

Vendredi 21 août 2026

Samedi 22 août 2026

Le nombre de places étant limité afin de préserver le caractère intimiste et privilégié de l’événement, il est vivement conseillé d’anticiper la réservation de ses billets.

Informations Pratiques & Billetterie

Ne manquez pas ce rendez-vous estival d’exception aux portes de la Haute-Garonne !