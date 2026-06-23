J-30 pour le Festival Jazz à Foix 2026 : Le programme et focus sur Nicolas Gardel

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J-30 avant le Festival Jazz à Foix 2026 : Une programmation vertigineuse et un retour aux sources pour Nicolas Gardel

Le compte à rebours est officiellement lancé ! Dans 30 jours très exactement, la majestueuse cité fovéenne vibrera à nouveau au rythme des cuivres et des syncopes. Le Festival Jazz à Foix s’apprête à lever le rideau sur une édition 2026 qui s’annonce mémorable, réunissant la crème de la scène jazz internationale et locale pour des soirées d’exception.

Un casting 5 étoiles sous le ciel d’Ariège

Cette année, l’organisation a mis les petits plats dans les grands avec une affiche qui donne le vertige. Les amateurs de jazz auront le privilège d’applaudir des artistes de renommée mondiale : Cyrille Aimée, Arnaud Dolmen & le Vitygroove, Emile Parisien, Yaron Herman, Prabhu Edouard, ou encore Linda May Han Oh.

Le public pourra également assister au projet magistral PianoForte, qui réunit sur une même scène quatre géants du piano : Baptiste Trotignon, Bojan Z, Eric Legnini et Pierre de Bethmann. Une véritable masterclass musicale en perspective !

Le parrain Nicolas Gardel dévoile « Mano Figa »

S’il y a une date à cocher d’urgence dans vos agendas, c’est bien le jeudi 23 juillet. Pour cette quatrième grande soirée du festival, la scène du IN accueillera un véritable enfant du pays et le parrain fidèle de l’événement depuis 5 ans : l’incontournable trompettiste Nicolas Gardel.

Ce concert ne sera pas une simple représentation, mais une véritable célébration. Nicolas Gardel y présentera en effet son tout nouveau spectacle intitulé Mano Figa. Ce projet est sans doute le plus intime de l’artiste : il y explore et revendique fièrement son hispanisme maternel. Le public découvrira une fusion fascinante où la nostalgie lumineuse et la rigueur des racines espagnoles se heurtent au jazz volcanique qui fait la renommée du trompettiste.

Pour porter ce projet d’une puissance chorale et rythmique absolue, Nicolas Gardel sera divinement bien entouré :

Arthur Guyard au piano

au piano Thomas Boudé à la contrebasse

à la contrebasse Julien Garin aux percussions

Un Village Jazz où riment gastronomie et convivialité

Parce que le jazz se savoure avec tous les sens, le Village Jazz ouvrira ses portes dès le lundi 20 juillet. Côté restauration, l’exigence sera aussi dans l’assiette ! Le chef cuisinier Didier Lamotte régalera les festivaliers avec des menus complets (entrée, plat, fromage et dessert) à 25€ du mardi au vendredi, et un repas spécial clôture à 30€ le samedi.

Astuce : Les menus seront très prochainement détaillés sur le site officiel, mais il est d’ores et déjà possible de réserver vos repas en ligne via l’onglet billetterie sur jazzfoix.com.

Pour ceux qui préfèrent manger sur le pouce, le village proposera également 5 stands de petite restauration (incluant des options végétariennes) ainsi qu’un stand de glaces locales pour se rafraîchir entre deux concerts.