En 2021, cinq jours de fête pour les 25 ans de Garorock !

Pour célébrer les 25 ans du festival, Garorock revient du 23 au 27 juin 2021. Soit 5 jours de fête à Marmande. Avec une offre spéciale : Tous ceux qui ont décidé de reporter leur pass 4 jour de 2020 auront le 5e jour de festival offert.

Et pour compléter l’annonce, on connait les premiers noms : Acid Arab, Deluxe, Disclosure, Izia, Martin Garrix, Nekfeu, Ninho, PNL, Pomme, Riles, Sean Paul, Selah Sue, The Hives, The Lumineers, Tryo ou encore Vianney. D’autres artistes compléteront forcément les 5 jours de festival.

Début des réservations ce mercredi à 10h : www.garorock.com, www.digitick.com, www.festicket.com