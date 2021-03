Visite privée de l’expo « De l’Amour » au Quai des savoirs

Partager Facebook

En attendant de rouvrir ses portes, le Quai des Savoirs vous invite à une visite privée de l’exposition De l’amour, aux côtés de son directeur, Laurent Chicoineau. Suivez le guide !

Quoi de plus universel et à la fois mystérieux que l’amour ? À tous les âges de la vie, à toutes les époques de l’histoire, sous toutes les latitudes, sous tous les climats, qu’il soit grand, fou, maternel, de soi ou des autres, l’amour est bien souvent au cœur de nos préoccupations, la cause de nos emballements, la raison de nos chagrins, la source de nos inspirations. Il méritait bien qu’on s’y attarde.

Le Quai des Savoirs a choisi cette année d’explorer toutes les facettes du sentiment amoureux à travers sa grande exposition, De l’amour, créée par le Palais de la découverte en 2019.

En attendant de pouvoir la découvrir, son directeur, Laurent Chicoineau, entraîne le public dans un parcours vidéo où l’on comprend que l’amour et les sciences ne font pas mauvais ménage, bien au contraire.

Coup de foudre assuré en 5’46 minutes chrono !