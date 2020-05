Vidéo : Shaggy rejoint les toulousains de Berywam pour « It Wasn’t Me »

La version beatbox et confiné de It Wasn’t Me par les toulousains de Berywam a été découvert par Shaggy. Le chanteur les a rejoint dans une version exceptionnelle.

Une chanson de plus de 20 ans. Un tube incroyable de la part d’un chanteur jamaïcain devenu une star internationale. Voilà le parcours de la chanson « It Wasn’t Me ». Mais une chanson continue de vivre sous différente version.

Depuis le début du confinement, Berywam offre des versions acoustiques et en beat Box de grands tubes ( https://www.toulouseblog.fr/toulouse-le-groupe-berywam-revisite-des-titres-pendant-le-confinement/ ). Mi Avril, les toulousains qui comptabilisent 320 000 abonnés sur Instagram, près de 340 000 sur facebook et 1,55 million sur Youtube ont livré leur version du tube de Shaggy.

Chemin faisant, la version est arrivée aux oreilles de Shaggy qui l’a massivement relayée sur les réseaux sociaux. Et en bonus, il a rejoint les toulousains pour une toute nouvelle version.

Pour rappel, Berywam sera en concert au Bikini à l’automne pour présenter un premier album prévu fin 2020.



