Végétalisation des écrans acoustiques du périphérique toulousain

Les écrans acoustiques du périphérique toulousain sont malheureusement très régulièrement tagués.

Pleinement conscient de la gêne visuelle que ces tags peuvent avoir sur les entrées de ville de l’agglomération toulousaine, l’État, gestionnaire du périphérique ouest de Toulouse, s’est engagé, début 2019, dans un plan de gestion des tags.

En étroite collaboration avec Toulouse Métropole, la direction interdépartementale des routes Sud-Ouest (DIRSO), en charge du réseau structurant, a porté ces dernières années de nombreuses opérations visant à lutter contre la prolifération des tags le long des voies du périphérique : implantation de grilles anti-intrusion, installation de grillages anti-tags, réalisation de fresques artistiques…

Après avoir expérimenté, en 2020, un projet de végétalisation des écrans acoustiques (à proximité de l’échangeur des Minimes), un déploiement massif de cette technique, alliant des objectifs de lutte contre les tags à des valeurs environnementales, est engagé.

Dès cet hiver, plus d’un kilomètre d’écrans acoustiques, entre Ponts-Jumeaux et Purpan, ainsi qu’au droit de l’échangeur des Minimes, seront équipés en treillis végétalisés. Ces travaux nécessiteront la fermeture de la bretelle de Ponts-Jumeaux du périphérique extérieur entre le 4 janvier et le 5 février de 21h à 6h, une tranche horaire susceptible de générer le moins de gêne pour les usagers. Par ailleurs, à la faveur du chantier de l’élargissement du périphérique, des haies seront plantées le long de la portion Rangueil -Lespinet sur un kilomètre.

Ces actions seront poursuivies les deux hivers prochains avec l’objectif de végétaliser l’ensemble des murs régulièrement tagués qui s’y prêtent (soit environ 5 km).