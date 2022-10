Urban Flea Mark :  l’évènement de la culture Sneakers arrive à Toulouse

Partager Facebook

L’Urban Flea Mark, le premier évènement Sneakers itinérant de France, pose ses valises le vendredi 14 et samedi 15 octobre à Toulouse au Centre Commercial Labège 2.

La culture Sneakers a pris une place considérable dans le paysage culturel français : art, mode, produit, sport, musique, cinéma… La basket est PARTOUT ! Malgré sa grande popularité, les événements culturels liés à cette culture restent concentrés autour des grandes agglomérations et particulièrement à Paris.

Les autres villes de France sont, quant à elles, moins pourvues en offre et les habitants doivent parcourir plusieurs kilomètres pour assister à des manifestations de ce type. C’est face à ce constat que Son Of Sneakers a eu l’idée de créer une tournée nationale dédiée à la revente et à la seconde main de l’univers streetwear. Tout y passe: sneakers, fripes, accessoires, etc.

Pour sa seconde édition, l’Urban Flea Market se matérialise au Centre Commercial de Toulouse Labège 2, le vendredi 14 et samedi 15 octobre 2O22. Ce rendez-vous autour de la culture Sneakers mettra en avant des conférences avec des acteurs et exposants locaux, des exposants locaux, une scène musicale locale.

On retrouvera notamment des masterclass de Kikikickz, des talks autour de Clement Gomez, des personnalité du monde du Sneakers comme Selecta Bisso, Julien Pagès , Sylvain Portes, David Docteur Sneakers et Nico (LBT).

Les Sneakers, véritables points d’intérêt de cette manifestation viendront sublimer le tout, avec desrevendeurs venus de toute l’Europe : SNEAKERS ALBI, RARE ITEM CLUB, COXSHOP, etc. Ce ne sont pas moins de 30 tables qui hébergeront des modèles rares, iconiques, tendances et de seconde main, avec des prix accessibles, pour toutes les bourses.

Pour en savoir plus et s’inscrire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-urban-flea-market-toulouse-377902264847