Une tournée des Zéniths en 2023 pour BigFlo & Oli

A Toulouse, BigFlo & Oli se produiront au Rose Festival les 2 et 3 septembre 2022 au MEETT Toulouse.

Après une tournée des petites salles sold-out, Bigflo et Oli repartent en tournée des Zéniths et annoncent 28 dates en France, Suisse et Belgique. Retrouvez-les sur scène dès mars 2023, pour un show inédit ! Ils présenteront leur dernier opus Les autres c’est nous, numéro 1 des ventes en France. Dans cet album, on retrouve des feats avec Russ, Mc Solaar, Vlad, Tayc, Francis Cabrel, Leto et Olympe Chabert. Le succès s’est vu aussi lors de leur Bercy de vendredi 24 juin pour fêter l’album ou dans les chiffres des clips comme Sacré Bordel (5,9 millions), J’étais pas là (2,8 millions) ou encore Bons Elèves (1,6 millions).

Pour réserver vos places : www.bleucitron.net