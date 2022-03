Une soirée de soutien à l’Ukraine au Théâtre du Pavé

Le Théâtre de la Cité propose de reverser intégralité des recettes de billetterie de la première représentation du spectacle Le roi se meurt (le mardi 29 mars à 20h30) au Comité International de la Croix Rouge (CICR) qui intervient activement sur le terrain auprès des réfugiés ukrainiens. Les spectateurs auront la possibilité en plus du paiement de leurs billets de faire des dons sur place au CICR. Cette initiative se fera en partenariat avec la Ville de Toulouse, jumelée avec la ville de Kiev depuis 1975.

« Une soirée de soutien comme une évidence. Une soirée de soutien parce qu’un peuple souffre, parce que le Monde souffre dès que quelqu’un ne joue plus le jeu de la démocratie ni celui du respect de la vie. Une soirée de soutien parce que c’est tout ce qu’on peut faire. La goutte d’eau du colibri qui veut éteindre l’incendie. Ridicule, insignifiant ? peut-être, mais on aura fait notre part.Une soirée de soutien à l’espoir, à la colère, à la paix, à la fraternité… à l’Ukraine. » Francis Azéma et toute l’équipe du Théâtre du Pavé, salariés, membres du Conseil d’Administration, artistes, bénévoles.