Une plongée dans le burlesque avec la Cinémathèque de Toulouse

Cette semaine, la Cinémathèque de Toulouse nous invite à rire, à sourire avec le cinéma burlesque.

De Charley Bowers, réalisateur et acteur américain redécouvert par Raymond Borde à la fin des années 1960, aux courts films comiques en 28 mm restaurés en partenariat avec le Museo Nazionale del Cinema de Turin et la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, en passant par les ciné-concerts des films de Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel & Hardy, Harold Lloyd, le burlesque a marqué et continue de marquer l’histoire de la Cinémathèque de Toulouse.

Cette semaine, grattons, rions et trébuchons avec cinq contenus en ligne autour du gag.

Le rire qui démange sur Mémoire filmique Pyrénées-Méditerranée

En kiosque : ceux qui nous font rire

Pour vous rend hommage aux acteurs comiques français – Bach, Milton, Noël-Noël, Fernandel, Raimu – et à la diversité de leurs talents, sachant provoquer les « rires de toutes qualités, rire gras, gros rire, fou rire, rire léger, rire délicat ». Sous toutes ses formes, l’humour serait une spécialité française, selon la revue.

Rencontre avec Pierre Etaix

À l’occasion de la sortie de ses films en version restaurée et d’un cycle de films consacré au burlesque poétique français, la Cinémathèque de Toulouse recevait en avril 2011 l’immense Pierre Etaix.

Dessinateur, gagman, musicien, metteur en scène, décorateur de théâtre, mime, cinéaste, poète, Pierre Etaix revient sur son travail, notamment l’écriture avec Jean-Claude Carrière, le montage, le son… et l’influence de Jacques Tati.

Le gag gagnant

À travers des extraits de films de Louis Lumière, Charlie Chaplin, Jacques Tati, Blake Edwards et bien d’autres, découvrez des gags marquants du cinéma ainsi que des anecdotes et des histoires surprenantes.

Les Pathé Kok ou les VHS / DVD / VOD du début du XXe siècle

Découvrez les Pathé Kok, des films en 28 mm destinés, dans les années 1910, à être projetés dans le salon familial ! Au programme de notre sélection, sept petits films comiques, numérisés en 2017 par le Museo Nazionale del Cinema de Turin, la Cinémathèque de Toulouse et la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, avec l’aide de Gaumont Pathé Archives.