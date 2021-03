Toulouse. L’édition 2021 des Franco-Russes Festival donne rendez-vous en ligne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 13 mars au 1er avril, la 3e édition des Franco-Russes créée par Tugan Sokhiev en 2019 est de retour à Toulouse et en ligne. L’idée : raconter par la musique, le cinéma, la littérature, les liens passionnels et passionnés qu’entretiennent culture russe et culture française.

Après une édition 2020 écourtée en raison de la Covid 19, l’édition 2021 a été imaginée sous une forme digitale, qui permet à toutes celles et ceux qui le souhaitent de suivre ces événements exceptionnels.

Répertoire symphonique sous la baguette de Tugan Sokhiev, Kirill Karabits et Maxim Emelyanychev, musique de chambre, conférences, rencontres… Autant de rendez-vous qui rythmeront la vie toulousaine au mois de mars et qui seront intégralement retransmis dans des formats digitaux.

Le compositeur Serge Prokofiev est le fil rouge de cette nouvelle édition. Son œuvre symphonique relate sa trajectoire, de la Russie, sa terre natale, à la France qui lui servit d’asile et jusqu’à son retour tragique en URSS.

Version digitale donc à suivre en ligne

Les concerts seront accessibles via les réseaux sociaux et les chaînes YouTube, Medici.tv, France Musique, dialogues avec des grands témoins dans le cadre de la Halle aux grains transformée en un café « à la russe », formats vidéos ludiques et pédagogiques… Les conditions sanitaires qui rythment la vie culturelle depuis plus d’un an n’ont pas entamé l’enthousiasme et l’énergie de Tugan Sokhiev à imaginer de nouvelles formes numériques.

Les Franco-russes seront bel et bien à Toulouse et permettront de découvrir ce dialogue culturel plus vivant que jamais.

Toute la programmation : http://www.lesmusicalesfrancorusses.fr/programmation/