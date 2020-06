Le Phénomène Hatik en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Hatik sera en concert à Toulouse, au Bikini, avec son chaise pliante tour le 3 avril 2021.

Initialement prévu pour le 28 mars dernier, le concert de Hatik à Toulouse aura lieu le 22 octobre prochain toujours au Rex. Mais le succès est tel qu’il sera de retour en 2021 avec une date au Bikini. En attendant, on peut retrouvé le rappeur dans le rôle principal de la série Validé de Franck Gastambide sur MyCanal et Canal +. La première série sur le rap français plus vraie que nature. Et totale réussite où Hatik prouve son talent de rappeur comme d’acteur.

A noter que la série Validé, où il a cartonné au mois de mars/avril sur Canal +, aura officiellement une deuxième saison. Le phénomène Hatik ne fait que commencer.

Hatik en concert

22 octobre 2020 au Rex de Toulouse

Le 3 avril 2021 au Bikini

Réservations : Box Office au 0534311000, box.fr, lebikini.com