Une fresque géante à Toulouse pour le Climat

Ce samedi 22 avril, la première Fresque du Climat géante prendra place à Toulouse pour sensibiliser sur les enjeux climatiques. Rendez-vous à la Cité dès 9h !

700 personnes sont attendues pour participer à la Fresque du Climat géante organisée pour la première fois à Toulouse. La Fresque du Climat est un atelier ludique, pédagogique et collaboratif reposant sur un jeu de 42 cartes basé sur les travaux du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat). Cet évènement fédérateur a pour objectif de diffuser une compréhension commune du changement climatique auprès du grand public et d’organisations, et d’aider les participants à mettre en place des actions concrètes dans leur quotidien.

Vous avez envie de mieux comprendre les enjeux climatiques via un atelier ludique et collaboratif ? Participez à la 1ère Fresque Du Climat Géante de Toulouse, le plus grand événement citoyen de sensibilisation aux enjeux climatiques jamais organisé en France !

Programme

Session du matin :

• 09h00 – Accueil et check-in

• 09h00 – 09h45 – Café d’accueil et stands

• 10h – 13h Atelier “La Fresque du Climat” par catégorie (Jeune / Ado / Adulte)

Session de l’après-midi :

• 14h00 – Accueil et check-in

• 14h00 – 14h45 – Café d’accueil et stands

• 15h – 18h Atelier “La Fresque du Climat” par catégorie (Jeune / Ado / Adulte)

Plus d’infos : https://lacite.eu/agenda/tout/1ere-fresque-geante-a-toulouse/