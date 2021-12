Une comédie signée Molière avec Michel Fau cette semaine à Toulouse

Partager Facebook

Michel Fau interprète et met en scène la comédie-ballet de Molière et Lully, « George Dandin ou le Mari confondu », avec 6 comédiens, 4 chanteurs et 8 musiciens, sublimée par des costumes signés Christian Lacroix. Rendez-vous du 21 au 23 décembre au Théâtre de la Cité Toulouse.

Fortune contre particule : l’échange est un marché de dupes et le dindon Dandin aurait mieux fait de demeurer à sa place ! Il oublie une règle fondamentale : le mariage est ici un marché, où l’amour n’a pas lieu d’être ! Le paysan parvenu, tout au regret d’avoir épousé la fille d’un gentilhomme, subit offenses et mépris. Humiliation suprême : le valet Lubin révèle au bouseux qu’il est cornard ! Trois fois, Dandin tente de prendre les amants au piège : il ne parvient jamais qu’à se rendre un peu plus ridicule. Maladroit et naïf, Dandin lutte en vain contre la rouerie d’une femme coquette, la fatuité de beaux-parents aveugles et cyniques et la ruse d’une servante malicieuse.

Drôle dans sa férocité et délicieusement amère dans sa morale, George Dandin ou le Mari confondu demeure l’une des farces les plus grinçantes de Molière, portée par la partition savante de Lully (extrait vidéo). Michel Fau choisit de mettre en scène la version du 18 juillet 1668, dans laquelle la comédie se mêle à la pastorale chantée pour le Grand Divertissement royal de Versailles, offert par Louis XIV à la cour pour célébrer la paix d’Aix-la-Chapelle.

Un somptueux spectacle de fête où les intermèdes musicaux de Lully viennent en contrepoint de la cruauté et de la drôlerie de la comédie de moeurs de Molière.

Info et réservations : https://www.odyssud.com/