Une belle saison 2021-2022 à venir au Théâtre du Capitole

Si le Théâtre du Capitole retrouve le public cette semaine, place déjà à la saison prochaine.

Place à une nouvelle aventure. Le Théâtre du Capitole vient enfin de réouvrir ses portes après des mois de fermeture. L’occasion pour le public de découvrir quelques spectacles lors des deux prochains mois mais aussi cet été avec une programmation exceptionnelle. Le théâtre toulousain a aussi dévoilé les grandes lignes et la programmation de sa saison 2021-2022.

Cette nouvelle saison mettra en « scène la beauté et la noirceur du monde, la joie de vivre, la folie humaine et le miracle de l’amour, la méchanceté et la compassion, le rire salvateur et les larmes libératrices » annonce la direction du théâtre du Capitole.

Sept ouvrages majeurs du répertoire seront de la partie avec La Gioconda, Wozzeck, La Flûte enchantée, Carmen, Platée, Jenufa et, pour finir, Le Barbier de Séville. Cinq d’entre eux seront présentés dans des nouvelles productions réunissant de brillants metteurs en scène, chefs d’orchestre et grands artistes d’aujourd’hui. Mais aussi et surtout de jeunes artistes avec de grands rôles pour une nouvelle vitalité de la scène musicale.

Le Ballet du Capitole sera acteur de cette renaissance et participera à la production de Platée. Kader Belarbi, directeur de la danse, en plus d’avoir choisi de nous faire découvrir Toulouse-Lautrec, sa nouvelle création, proposera également une création de Thierry Malandain sur le Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, ainsi que le second volet du cycle Picasso et la Danse.

Une série de récitals et de concerts vous permettra enfin de retrouver les plus grandes voix de notre temps, de Sophie Koch et José Cura à Michael Spyres et Lawrence Brownlee. Jordi Savall sera présent avec Monteverdi, et Bruno Mantovani nous livrera deux créations mondiales.

Pour tout savoir sur le nouvelle saison et réserver vos places : https://www.theatreducapitole.fr/