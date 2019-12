CASSE-NOISETTE de Kader Belarbi pendant les vacances à Toulouse

Partager Facebook

Le Ballet Casse-Noisette chorégraphié et mise en scène par Kader Belarbi prend place au Théâtre du Capitole du 20 au 29 décembre 2019.

Pour les fêtes de fin d’année, le Théâtre du Capitole programme Casse-Noisette dans la version de Kader Belarbi. Le directeur de la danse et chorégraphe a souhaité s’aventurer dans ce conte pour le partager, tel une histoire à raconter le soir à ses enfants. La distribution de cadeaux de Noël dans un vieux pensionnat est l’occasion pour les enfants de quitter la tristesse du quotidien et de s’évader dans le monde du rêve, où les jouets s’animent et prennent taille humaine. Pour sa version, Kader Belarbi s’est adjoint trois talentueux collaborateurs : le décorateur Antoine Fontaine, le costumier Philippe Guillotel et le créateur lumières Hervé

Gary. À la tête de l’Orchestre national du Capitole, le chef allemand Marius Stieghorst.

Casse-Noisette

20, 21, 26, 27 ET 28 DÉCEMBRE À 20H

22, 25 ET 29 DÉCEMBRE À 15H

Théâtre du Capitole Toulouse

réservations www.theatreducapitole.fr ou au 05 61 63 13 13