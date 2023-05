Un weekend autour des cultures du Monde à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 26 au 28 mai, la ville de Toulouse accueillent les cultures du monde à travers deux événements incontournables.

Chaque année au printemps, le monde s’invite à Toulouse. Tout au long d’un weekend, plusieurs événements ont lieu pour mettre à l’honneur les cultures de centaines de pays. Que ce soit avec le Forum des Langues place du Capitole ou le festival Peuples et musiques au Cinéma.

Le Forom des Langues du Monde revient pour une 30ème édition sur la Place du Capitole ce dimanche. Comme chaque année, cet événement culturel, gratuit et ouvert à tous, que l’on ne présente plus, nous embarque le temps d’une journée pour un voyage autour du monde à travers la présentation de plus d’ une centaine de langues. Au programme ? Des initiations aux langues, des animations, des conversations, du chant et de la danse autour des musiques du monde…

Cette année, le Forom des Langues du Monde mettra à l‘honneur les langues Ukrainienne et Russe.

Informations et programme complet sur www.arnaud-bernard.net

Peuples et Musiques au Cinéma – les 26, 27 et 28 mai

Le Festival fait son grand retour à la Cinémathèque de Toulouse pour une 24ème édition.

Depuis près de 25 ans, cet événement culturel invite le grand public à découvrir les peuples du monde et leurs musiques à travers le 7ème art.

Projections de documentaires, de films, discussions… c’est autour d’une programmation riche et variée que PMC nous transportera en musiques et en images tout au long du dernier week-end du mois aux quatre coins du monde.

Réservations films: www.lacinemathèquedetoulouse.com