Un toulousain aux championnats de France du donut  !

Deux ans après la première édition, le championnat de France du donut, organisé par Dawn Foods,fait son grand retour le 14 mars 2024 sur le salon Sandwich & Show à Paris. Avec plus de 300 000 donuts consommés chaque jour en France, la tendance du donut continue de grimper ! 4 professionnels qui ont été sélectionnés pour s’affronter autour de 3 épreuves technique, imposée et libre en utilisant le Mix Donut Dawn Foods. Et pour remporter le titre de champion 2024, on pourra compter sur le toulousain Florent Masgonty.

Le titre sera mis en jeu le 14 mars 2024 de 14h à 16h30 sur le salon Sandwich & Show au Parc des Expositions à Paris Porte de Versailles.