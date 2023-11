Un Professeur du CHU de Toulouse parmi les chercheurs les plus cités au monde

Le Professeur Julien Mazières, du CHU de Toulouse, fait parti du classement Clarivate des chercheurs les plus cités au monde.

Chaque année, le cabinet de conseil pour l’information scientifique Clarivate Analytics établit la liste des chercheurs les plus cités au monde, chacun dans leur domaine d’expertise. Clarivate se base sur la publication d’articles scientifiques hautement cités au cours des dix dernières années (les données traitées proviennent de publications et de citations de Web of Science).

Le Professeur Julien Mazières figure au classement des chercheurs les plus influents du monde pour la troisième année consécutive. Spécialiste des traitements personnalisés des cancers thoraciques, il est le chef du service pneumologie et coordonnateur de la Fédération de cancérologie du CHU de Toulouse.

Pour accéder au classement : https://clarivate.com/highly-cited-researchers/