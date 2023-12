Partager Facebook

Avant d’être en première partie des Fatals Picards, ce 8 décembre au Bikini, les toulousains de Igloo Banana dévoile le clip de God Save The Beer. Un premier single, ode à l’univers du skate dans un contexte rock californien des années 90’s. Ce premier single, annonce la sortie d’un futur EP courant 2024. On vous laisse écouter ça et de les découvrir au Bikini !

Le groupe sur Instagram : https://www.instagram.com/igloo_banana/?hl=fr