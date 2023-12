Nouvelle date pour Thomas Angelvy à Toulouse

Partager Facebook

Quel succès ! Thomas Angelvy reviendra en 2025 pour une seconde date toulousaine. L’Humoriste offre des stand up avec un regard sur notre quotidien avec une part d’impro avec le public, dont on peut voir des extraits sur les Réseaux Sociaux. Il offre une combinaison unique entre son univers et la diversité des sujets abordés.

Mais, il n’y a rien de mieux que l’humoriste pour parler de son spectacle : « A la base, je devais être la nouvelle star de l’humour, mais je me suis fait les croisés, tu connais ! En vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j’ai une spontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisu aux Oréos comme personne ! Mais la vérité, c’est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois. Alors retrouve-moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même ! Sauf pour le tiramisu ; là il faudra que je t’invite chez moi et ça… ça ne m’arrange pas. Après, tu dois sûrement te demander ce que j’ai entre les mains sur la photo, je te toucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi. Sache juste que face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certaines preuves de mon passé soient effacées… »

Rendez-vous le 29 janvier 2025 à Toulouse. Réservations : www.box.fr