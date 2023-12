Soudain Seuls, Bâtiment 5, Migration…Que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Cette semaine, au cinéma, on pourra découvrir Soudain Seuls, Bâtiment 5, Migration, Noel Joyeux et L’enfant du Paradis.

Soudain seuls de Thomas Bidegain

Avec Gilles Lellouche, Mélanie Thierry

En couple depuis 5 ans, Ben et Laura ont décidé de faire le tour du monde en bateau. Avant d’atteindre l’Amérique du Sud, ils font un détour vers une île sauvage, près des côtes antarctiques. En pleine exploration, une tempête s’abat sur eux et leur bateau disparaît.

Bâtiment 5 de Ladj Ly

Avec Anta Diaw, Alexis Manenti, Aristote Luyindula

Haby, jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune, découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Mené en catimini par Pierre Forges, un jeune pédiatre propulsé maire, il prévoit la démolition de l’immeuble où Haby a grandi.

Migration De Benjamin Renner, Guylo Homsy

La famille Colvert est en proie à un dilemme d’ordre domestique. Alors que Mack est totalement satisfait de patauger paisiblement et définitivement avec sa famille, dans leur petite mare de la Nouvelle Angleterre, sa femme Pam serait plutôt du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer à ses enfants – Dax qui n’est déjà plus un caneton et sa petite sœur Gwen – le reste du monde.

Noël Joyeux de Clément Michel

Avec Franck Dubosc, Emmanuelle Devos, Danièle Lebrun

Noël chez les Barand, c’est sacré ! Surtout pour Vincent, le père, qui se fait une joie de voir toute sa famille réunie. Quand ses enfants annulent leur venue au dernier moment, il ne conçoit pas l’idée de passer les fêtes en tête à tête avec sa femme. Il décide donc de se rendre dans une maison de retraite.

L’Enfant du paradis de Salim Kechiouche

Avec Salim Kechiouche, Nora Arnezeder, Hassan Alili

Après une traversée du désert dans sa carrière de comédien, Yazid voit enfin se profiler le bout du tunnel. Sobre depuis six mois, il veut montrer à sa nouvelle fiancée et à Hassan, son fils de 16 ans, qu’il est maintenant un autre homme qui a repris goût à la vie. Mais en quelques jours, les vieux démons resurgissent.