Un nouveau restaurant La Côte et l’Arête près de Toulouse

La Côte et l’Arête installe son nouveau restaurant près de Toulouse, à L’Union. Le 18e de la franchise en France.

Le 13 juillet prochain, l’enseigne La côte & l’arête ouvrira son tout nouveau restaurant à L’Union, au nord-est de Toulouse. Cuisine maison, produits frais, partage..Tel est le crédo de La côte & l’arête, ce concept qui régale déjà les toulousains depuis plus de 10 ans grâce à ses restaurants du centre-ville, d’Aucamville, de Blagnac, de Labège et de Plaisance-du-Touch.

Devenue incontournable de la scène gastronomique toulousaine, l’enseigne ouvre un nouveau restaurant qui s’installera dès le 13 juillet prochain à L’Union, à la place de l’ancien restaurant Il Popolo.

Tapas, cocktails, viandes, poissons frais, desserts… À la carte, les plats sont variés pour satisfaire toutes les envies. Mais la spécialité de La côte & l’arête reste la viande maturée sur place, pour un concentré de goût et de tendreté, à l’image de la star du restaurant : la côte de bœuf persillée, maturée pendant au moins 28 jours , à partager seulement avec ceux qu’on aime ! Et la grande nouveauté de ce 18ème restaurants La côte & l’arête, c’est la cuisson au feu de bois.

Côté mer, les poissonniers partenaires fournissent quotidiennement leurs meilleurs produits pour proposer des poissons bien frais, tendres et savoureux. C’est le cas du homard, tout droit sorti du vivier et sublimé par une huile aux agrumes ou encore, pour un mélange terre et mer, du fameux Surf and Turf , un filet de bœuf au beurre truffé et un ½ homard sur la même planche

Créé en 2012, les restaurants La côte & l’arête sont aujourd’hui implantés dans la région toulousaine (Aucamville, Blagnac, Toulouse, Montauban, Labège Plaisance du Touch, L’Union), Albi, Lescar, Beauvais, Bordeaux, Villenave d’Ornon, Chambéry, Clermont- Ferrand, Claye-Souilly, Tours, La Valee-du-Var et Issy-les-Moulineaux.

