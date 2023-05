La Grainerie accueille « Le Bruit », cabaret cirque et musique live !

La Grainerie accueille « Le Bruit », cabaret cirque et musique live sous chapiteau, du 25 au 28 mai à Balma.

Du jeudi 25 au dimanche 28 mai, le collectif Le Bruit présente le spectacle « Le Bruit », sous un grand chapiteau blanc installé sur la place de l’Itinérance de la Grainerie à Balma (Toulouse Métropole). Quatre représentations d’une création hybride sous forme de cabaret circassien.

Quinze artistes mêlent les numéros de cirque et la musique en live, entre manipulation d’objets, musique électro, trapèze Washington, équilibre sur la tête, capilotraction, performance, percussions, clarinette, contorsion, funambule, acrobatie, jonglerie, fil de fer, batterie, théâtre, cascade, guitare, clown, basse ou piano.

Sous le chapiteau, dans une atmosphère décalée et chaleureuse, les numéros de haut-vol autant que terre-à-terre sont mis en piste avec humour et légèreté. Autodérision et poésie se renvoient la balle.

Collectif Le Bruit (Occitanie) : Le bruit.

Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 mai à 20 h. Dimanche 28 mai à 17h.

La Grainerie, sous chapiteau

Réservations : [email protected] / 07 53 78 98 37.