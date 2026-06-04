Festival Zicozilo 2026 : Concerts gratuits et spectacles s’emparent de la Cartoucherie à Toulouse

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L’été s’annonce festif et musical dans l’écoquartier toulousain ! Pour sa 5e édition, le Festival Zicozilo investit la Cartoucherie du 13 juin au 26 juillet 2026. Avec un concept fort et une programmation riche, cet événement 100% gratuit promet de rassembler les habitants, les curieux et les passionnés de culture autour de performances live inédites.

Un festival citoyen, participatif et ouvert à tous

Zicozilo n’est pas un festival comme les autres : c’est un véritable projet citoyen et participatif. Pensé pour les habitants du quartier de la Cartoucherie, leurs familles, leurs amis, mais aussi pour l’ensemble des Toulousains, l’événement fait tomber les barrières de l’accès à la culture.

Le mot d’ordre de cette 5e édition ? La gratuité totale de tous les spectacles. Une initiative précieuse qui permet de proposer une programmation de spectacles vivants directement au cœur de l’espace urbain.

Une programmation éclectique dans des lieux insolites

Ce qui fait le sel du Festival Zicozilo, c’est sa capacité à transformer le quartier en une immense scène à ciel ouvert (ou presque). Des créations originales, des performances en direct et une incroyable diversité musicale rythmeront ces semaines estivales.

Les scènes du festival se déploieront dans des lieux variés et emblématiques du secteur : du Rooftop de l’Hôtel Sangha aux incontournables Halles de la Cartoucherie, en passant par le Cinéma VEO, le verdoyant Jardin du Barry et les différentes places et résidences du quartier. De la musique classique indienne aux chansons latines de Fabian Ordoñez, en passant par le beatbox, le pop-rock et le funk, il y en aura pour tous les goûts !

📅 Programmation complète du Festival Zicozilo 2026

Tous les événements ci-dessous sont en accès libre et totalement gratuits.

Juin : L’ouverture en musique

Jeudi 13 juin à 18h00 : Vernissage de l’exposition photo au Cinéma VEO Cartoucherie .

Jeudi 13 juin à 20h00 : Concert de Sumanth Manjunath (Musique Classique Indienne) sur le Rooftop Hotel SANGHA .

Samedi 20 juin à 20h00 : Concert de Fabian Ordoñez (Chansons Latines) sur la Place de la Charte.

Juillet : Un mois de spectacles vivants

Samedi 4 juillet à 16h30 : Ciné-concert Onehome (Projection planétaire musicale) au Cinéma VEO Cartoucherie .

Samedi 4 juillet à 17h00 : Ciné-concert de l’ Original Sound Trio (Musiques de jeux revisitées) au Cinéma VEO Cartoucherie .

Dimanche 5 juillet à 16h00 : Concert de KapKap (Trio Maloya) à la Résidence Beauregard .

Samedi 11 juillet à 20h00 : Concert de Première Dauphine (Pop Rock Indé) à la Résidence Factory .

Samedi 18 juillet à 20h00 : Concert de Tioneb (Beatbox et Looping) aux Halles de la Cartoucherie .

Mercredi 22 juillet à 19h00 : Paamath (Conte Musical Tout Public) au Jardin du Barry .

Mercredi 22 juillet à 20h00 : Concert de Baboucan (Groove-Pop Frétillante) au Jardin du Barry .

Dimanche 26 juillet à 20h00 : Clôture avec OVERNAP (Septet Funk Groove) à la Résidence Aux 4 Vents.

Pour en savoir plus et soutenir le festival

Le Festival Zicozilo vit grâce à l’implication de ses bénévoles et au soutien du public. Pour retrouver toutes les informations, suivre les actualités en direct ou soutenir l’association :