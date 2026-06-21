Tremplin Rose Festival 2026 : 4 talents régionaux s’affrontent en finale au Bikini ce lundi

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La scène émergente d’Occitanie est en ébullition. Après des demi-finales disputées avec ferveur à Toulouse et à Albi, la grande finale du Tremplin Rose 2026 se tiendra ce lundi 22 juin 2026 dans la mythique salle du Bikini. L’enjeu est de taille : une place très convoitée sur la scène du prochain Rose Festival. Découvrez les quatre pépites musicales qui vont enflammer Ramonville.

C’est l’un des événements les plus attendus de la scène musicale locale avant la période estivale. Demain soir, dès 19h30, les portes du Bikini s’ouvriront pour accueillir la relève de la musique française. Plus qu’un simple concert gratuit, cette finale du Tremplin Rose 2026 représente un véritable tremplin professionnel pour ces jeunes artistes qui rêvent de succéder aux précédents lauréats et de performer devant le public massif du festival toulousain fondé par Bigflo & Oli.

Le Bikini, théâtre d’une finale aux enjeux majeurs

Le jury, dont la composition définitive sera révélée sur place, aura la lourde tâche de départager des univers diamétralement opposés, mais unis par une même qualité artistique. Cette année, le casting illustre parfaitement le dynamisme et la diversité de la création musicale en région Occitanie : de la pop organique au rap percutant, en passant par le jazz-électro et la bossa nova.

Qui sont les 4 finalistes du Tremplin Rose 2026 ?

Pour cette ultime étape, l’éclectisme est le maître-mot. Voici les quatre projets qui se succèderont sur la scène du Bikini :

Milhan : le métissage pop et bossa nova

Pour Milhan, la musique est indissociable du voyage. Puisant son inspiration entre Madrid et Medellin (la ville natale de sa mère en Colombie), l’artiste propose une écriture douce-amère portée par des percussions latines et des cuivres. Révélé en 2023 avec son titre Evisu, Milhan fusionne la bossa nova à l’énergie rock, brillamment soutenu sur scène par les riffs de son guitariste et sideman, Emile Masclanis.

noé extrat : la voix magnétique de la nouvelle chanson française

Derrière ce nom (qui est bien son véritable patronyme !) se cache une autrice-compositrice-interprète à la sensibilité rare. noé extrat tisse une pop organique où s’entremêlent influences latines, touches électroniques et chanson française percutante. Ses textes, chargés d’émotion brute et de mélancolie, questionnent avec engagement et s’impriment immédiatement dans la tête du public.

ODEZA : la tornade électro-jazz sans complexe

Fondé en 2024, le trio toulousain ODEZA fait voler en éclats les frontières musicales. À peine âgés de 20 ans, ces trois musiciens proposent une formule hybride ultra-fédératrice à la croisée de la house, de l’électro, du jazz et du rock. Biberonnés au son du Moses Yoofee Trio, d’Émile Londonien ou encore des Daft Punk, ils misent sur la spontanéité, l’instant présent et une énergie live d’une redoutable efficacité.

Etane : de la poésie occitane au rap envoûtant

Issue de la scène d’Occitanie, Etane transforme son intériorité bouillonnante en lumière. D’abord passionnée par la poésie, elle a su trouver sa voie(x) dans l’univers du rap, initiée par son frère. Avec des singles remarqués depuis l’été 2023 comme « Si tu peux », « Embrase » ou « Keep Memories », Etane distille des textes incisifs portés par une voix chaleureuse, mêlant habilement pop, sonorités digitales et culture urbaine.

Infos pratiques : comment assister au concert ?

L’accès à cette soirée exceptionnelle est entièrement gratuit, mais attention : pour des raisons de jauge et de sécurité au Bikini, la réservation est obligatoire. Il est vivement conseillé de prendre ses places rapidement sur le site officiel de la salle pour soutenir votre artiste coup de cœur !