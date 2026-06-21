Muséum de Toulouse : fermeture exceptionnelle ce week-end des 20 et 21 juin 2026

Partager Facebook

Twitter

Muséum de Toulouse : fermeture exceptionnelle ce week-end des 20 et 21 juin 2026

Si vous aviez prévu une sortie culturelle au Muséum d’histoire naturelle de Toulouse ce week-end, attention : le site du centre-ville est contraint de fermer ses portes. Une double contrainte, technique et météorologique, oblige l’institution à annuler l’accueil du public pour les journées du samedi 20 et du dimanche 21 juin 2026.

C’est une information de dernière minute pour les familles et les curieux toulousains : le Muséum de Toulouse (site du centre-ville) est inaccessible ce week-end. Les équipes du site font face à une avarie technique majeure, couplée aux effets de la canicule qui frappe actuellement la région Occitanie. Dans ces conditions, les conditions d’accueil et de confort des visiteurs ne sont plus garanties.

Les activités annulées

En raison de cette fermeture soudaine, l’intégralité des visites, ateliers et activités qui étaient programmés pour ce week-end sont malheureusement annulés.

Si vous aviez réservé des places, nous vous invitons à consulter les dernières mises à jour sur le site officiel du Muséum de Toulouse ou sur leurs réseaux sociaux pour connaître les modalités de report ou de remboursement éventuelles.

Bon à savoir : ce qui reste ouvert

Tout n’est pas perdu pour vos sorties du week-end ! Si le bâtiment historique du centre-ville est en pause, la vie continue du côté de Borderouge :

Les Jardins du Muséum (Borderouge) : L’espace reste accessible au public. C’est l’occasion idéale pour profiter de la nature et de la fraîcheur végétale dans un cadre préservé.

Le restaurant Le Moaï : Le restaurant du Muséum poursuit son service. Si vous aviez prévu un déjeuner dans ce cadre agréable, sachez que les portes restent ouvertes pour vous accueillir.

L’événement « Ça mijote ! » : Les festivités autour de cet événement gourmand et culturel se poursuivent comme prévu.

Nous conseillons à tous les Toulousains de bien s’hydrater et de rester vigilants durant cet épisode de fortes chaleurs. Pour les sorties, privilégiez les lieux frais ou les horaires matinaux.

Toulouseblog reste à l’affût des dernières informations ; n’hésitez pas à consulter le site officiel avant tout déplacement pour une réouverture prévue, espérons-le, dès le début de semaine prochaine.