Soirée électro à Toulouse : Mont Rouge, Nico De Andrea et Sasson font vibrer le Poney Club ce mercredi !

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Le milieu de semaine s’annonce électrique du côté de Blagnac. Ce mercredi 24 juin 2026, l’incontournable open air toulousain, le Poney Club, réunit un plateau exceptionnel. Au programme : Mont Rouge, Nico De Andrea, Sasson et Amour Propre pour une soirée placée sous le signe du groove et des vibes estivales, au pied des pistes de l’aéroport.

C’est devenu le repaire incontournable des soirées d’été dans la Ville rose. Et pour cette saison 2026, le Poney Club a posé ses valises dans un cadre totalement atypique : le Parking Res@P3 de l’Aéroport de Toulouse-Blagnac. Danser à deux pas du tarmac et de la tour de contrôle, c’est l’expérience unique qui vous attend ce mercredi 24 juin, avec une programmation taillée pour vous faire décoller avant même le week-end.

Un line-up d’exception : entre house mélodique et afro-groove

Pour cette soirée « Transmission », le Poney Club n’a pas fait les choses à moitié et rassemble des étoiles montantes et des figures confirmées de la scène électronique :

Sasson (FR) : Le DJ et producteur français viendra enflammer le dancefloor avec ses sonorités organiques et envoûtantes. Connu pour ses remixes percutants qui cumulent des millions d’écoutes (notamment le mythique World Hold On de Bob Sinclar, Ray Of Solar de la Swedish House Mafia ou encore The Boy Is Mine ), Sasson est l’assurance d’un set ultra-dansant.

Nico De Andrea : Véritable maestro de l’afro-house et de la house mélodique, le Français continue de séduire la scène internationale. Ses productions élégantes et solaires collent parfaitement à l’esprit open air des longues soirées d’été toulousaines.

Mont Rouge : Le trio suisse en pleine ascension apportera sa touche afro-house si particulière, reconnue et validée par les plus grands de la scène mondiale (Keinemusik en tête).

Amour Propre : Pour compléter cette affiche de haut vol, le duo viendra chauffer le public avec son énergie communicative.

L’expérience Poney Club : l’open air façon aéroport

Depuis le 3 juin et jusqu’au 30 août 2026, le Poney Club réinvente les nuits toulousaines. Le concept ? Un espace immense en plein air, des food trucks pour se restaurer, des bars pour se rafraîchir, et une scénographie immersive qui transforme une portion de l’aéroport en un véritable club à ciel ouvert.

Oubliez la routine de la semaine : cette soirée du 24 juin promet un condensé de tout ce que le Poney Club fait de mieux, alliant du bon son, une belle ambiance et un line-up solide du début à la fin.

Informations Pratiques

Ne tardez pas, les soirées de ce calibre affichent souvent complet très rapidement !