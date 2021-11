Tournoi Paris -Bercy : Hugo Gaston continue sa route !

Quel régal ! Dans un Paris-Bercy en feu, Hugo Gaston a sorti un match au panache. Jeudi soir, le 103e mondial a éliminé Carlos Alacaraz en deux sets. A chaque fois mené, il revient d’abord d’un 4-2 dans le premier set pour l’emporter 6-4. Puis c’est la remontada au 2e set. Mené 5-0, le toulousain fait déjouer l’espagnol pour finalement emporter la rencontre.

«C’est sûr qu’il y a un scénario assez étonnant, on va dire, avec 5-0 pour lui à 7-5 pour moi au second. Je me suis relâché à 5-0. À partir de ce moment, il a commencé à se relâcher aussi. Il a commencé à faire pas mal d’erreurs, parce que je l’ai fait déjouer avec des balles hautes, des balles basses, des balles rapides, pas rapides… Il a commencé un peu à s’embrouiller, à s’exciter peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je suis resté concentré sur moi, en étant très calme. Plus le set avançait, mieux je jouais. Aujourd’hui, cela donne pour moi, et je suis très content de cela.» a expliqué au micro des journalistes le toulousain à la fin de la rencontre.

This is @HugoGaston7’s world and we’re just living in it 🌎



The Frenchman rallies from *0-5* down in the second set to close out Alcaraz 6-4 7-5 and become the lowest-ranked Paris quarter-finalist since 2012!#RolexParisMasters pic.twitter.com/FX7Y3o5NiR